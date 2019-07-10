ЧАЭС официально получила новый безопасный конфайнмент для введения его в эксплуатацию.

Европейский союз 10 июля официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает представительство ЕС в Украине в Facebook

Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, построенного сразу после аварии.

– ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага – нового безопасного конфайнмента, который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта самая большая в мире мобильная металлоконструкция стала результатом более 20 лет планирования и строительства, а также огромных усилий Украины и международного сообщества, – говорится в сообщении.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который призван открыть для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.