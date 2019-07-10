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Факти / Україна

ЧАЕС офіційно передали новий саркофаг

ЧАЕС офіційно отримала новий безпечний конфайнмент для введення його в експлуатацію.

ЧАЕС офіційно передали новий саркофаг

Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, побудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, побудованого одразу після аварії.

– ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофага – нового безпечного конфайнмента, який побудували на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця найбільша у світі мобільна металоконструкція стала результатом понад 20 років планування та будівництва, а також величезних зусиль України і міжнародного співтовариства, – йдеться у повідомленні.

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Новий безпечний саркофаг повністю закрив перше укриття, побудоване над четвертим енергоблоком ЧАЕС у 1986 році. Конструкція покликана стримувати радіоактивне випромінювання у найближчі 100 років.

Нова ізоляційна споруда вартістю 1,5 мільярда євро будувалася 9 років: вона стала найбільшою наземною пересувною металоконструкцією у світі. Її розміри – 165 м у довжину, 260 м у ширину і 110 м у висоту.

Для її виготовлення було використано понад 2 тис. тонн високоякісного листа виробництва МК Азовсталь (входить до групи Метінвест).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який покликаний відкрити для туристів Чорнобильську зону відчуження.

Джерело: Представництво ЄС в Україні

Фото: Dreamstime

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