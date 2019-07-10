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Факты / Украина

Зеленый коридор для туристов в зоне ЧАЭС: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который призван открыть для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.

Зеленый коридор для туристов в зоне ЧАЭС: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен открыть ЧАЭС для ученых, экологов, историков и туристов.

– Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Для начала мы создадим зеленый коридор для туристов и уберем предпосылки для коррупции, – заявил Зеленский.

Он добавил, что Чернобыль до сих пор остается местом для коррупции.

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– Силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро уберем, – добавил президент Украины.

Ранее Факты ICTV писали об экскурсиях в Припять и публиковали цены и маршруты.

Фото: Офис Президента

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