Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который призван открыть для туристов Чернобыльскую зону отчуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен открыть ЧАЭС для ученых, экологов, историков и туристов.

– Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Для начала мы создадим зеленый коридор для туристов и уберем предпосылки для коррупции, – заявил Зеленский.

Он добавил, что Чернобыль до сих пор остается местом для коррупции.

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– Силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро уберем, – добавил президент Украины.

Сьогодні я підписав Указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «Зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 июля 2019 г.

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