В Чернобыле обнаружили объект, радиация которого превышает норму в сотни раз.

Возле клешни крана, который использовался во время ликвидации аварии на ЧАЭС, радиация превышает норму в сотни раз.

Австралийский ученый-археолог Роб Масквелл обнаружил часть крана в лесу в 2011 году, когда приезжал в зону отчуждения.

По его словам, счетчик Гейгера зафиксировал показатель в 39,8 микрозиверта в час возле крана. Нормальный радиационный фон в обычном городе составляет около 0,17 микрозиверта в час.

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Ученый также рассказал, что доступ к клешни крана никак ограничен, поэтому она может быть опасной для туристов.

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Источник: Daily Star