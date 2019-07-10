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Факты / Украина

Радиация зашкаливает: в Чернобыле нашли опасный объект

В Чернобыле обнаружили объект, радиация которого превышает норму в сотни раз.

Радиация зашкаливает: в Чернобыле нашли опасный объект

Возле клешни крана, который использовался во время ликвидации аварии на ЧАЭС, радиация превышает норму в сотни раз.

Австралийский ученый-археолог Роб Масквелл обнаружил часть крана в лесу в 2011 году, когда приезжал в зону отчуждения.

По его словам, счетчик Гейгера зафиксировал показатель в 39,8 микрозиверта в час возле крана. Нормальный радиационный фон в обычном городе составляет около 0,17 микрозиверта в час.

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Ученый также рассказал, что доступ к клешни крана никак ограничен, поэтому она может быть опасной для туристов.

Ранее Факты ICTV писали об экскурсиях в Припять и публиковали цены и маршруты.

Источник: Daily Star

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