Владимир Гройсман считает, что парад на День независимости нужно провести не за счет социальных выплат.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нужно провести военный парад на День независимости, но сделать это не за счет социальных выплат, а других средств.
– Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов является абсолютно правильным, я его поддерживаю, – сказал Гройсман.
Премьер отметил, что Украина должна провести парад и предложил альтернативу в финансировании.
– Я поручаю сегодня министру финансов и министру обороны от имени правительства тщательно посчитать, сколько будет стоить парад. Эти предложения будут предоставлены президенту и он уже примет решение как верховный главнокомандующий, – отметил Гройсман.
Премьер-министр уверяет, что знает, какие альтернативные источники финансирования можно подключить, чтобы провести парад и не задеть социальные выплаты.
– Таким образом мы решим два вопроса. Первое – это поддержим хорошую инициативу о повышении выплат и второе – это проведение парада за альтернативные средства, – подытожил он.
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Нужен ли военный парад на День независимости?
Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.