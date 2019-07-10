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Факты / Украина / Политика

Гройсман подал инициативу провести парад за альтернативные деньги

Владимир Гройсман считает, что парад на День независимости нужно провести не за счет социальных выплат.

Гройсман подал инициативу провести парад за альтернативные деньги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нужно провести военный парад на День независимости, но сделать это не за счет социальных выплат, а других средств.

– Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов является абсолютно правильным, я его поддерживаю, – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что Украина должна провести парад и предложил альтернативу в финансировании.

– Я поручаю сегодня министру финансов и министру обороны от имени правительства тщательно посчитать, сколько будет стоить парад. Эти предложения будут предоставлены президенту и он уже примет решение как верховный главнокомандующий, – отметил Гройсман.

Премьер-министр уверяет, что знает, какие альтернативные источники финансирования можно подключить, чтобы провести парад и не задеть социальные выплаты.

– Таким образом мы решим два вопроса. Первое – это поддержим хорошую инициативу о повышении выплат и второе – это проведение парада за альтернативные средства, – подытожил он.

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Нужен ли военный парад на День независимости?

Результаты

Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День Независимости.

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