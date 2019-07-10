Володимир Гройсман вважає, що парад на День незалежності потрібно провести не за рахунок соціальних виплат.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що потрібно провести військовий парад на День незалежності, але зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за інші кошти.

– Я вважаю, що пропозиція президента про направлення додаткових 300 млн грн на підвищення соцстандартів для наших воїнів, абсолютно правильною, я його підтримую, – сказав Гройсман.

Прем’єр зазначив, що Україна повинна провести парад і запропонував альтернативу у фінансуванні.

– Я доручаю сьогодні міністру фінансів та міністру оборони від імені уряду ретельно порахувати, скільки коштуватиме парад. Ці пропозиції будуть надані президенту, і він уже ухвалить рішення як верховний головнокомандувач, – зазначив Гройсман.

Прем’єр-міністр запевняє, що знає, які альтернативні джерела фінансування можна застосувати, щоб провести парад і не зачепити соціальні виплати.

– Таким чином ми вирішимо два питання. Перше – це підтримаємо гарну ініціативу про підвищення виплат, і друге – це проведення параду за альтернативні кошти, – підсумував він.

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Чи потрібен військовий парад на День незалежності? Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 64 votes 64 votes 62% 62%

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Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.