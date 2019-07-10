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Факти / Україна / Політика

Гройсман подав ініціативу провести парад за альтернативні кошти

Володимир Гройсман вважає, що парад на День незалежності потрібно провести не за рахунок соціальних виплат.

Гройсман подав ініціативу провести парад за альтернативні кошти

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що потрібно провести військовий парад на День незалежності, але зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за інші кошти.

– Я вважаю, що пропозиція президента про направлення додаткових 300 млн грн на підвищення соцстандартів для наших воїнів, абсолютно правильною, я його підтримую, – сказав Гройсман.

Прем’єр зазначив, що Україна повинна провести парад і запропонував альтернативу у фінансуванні.

– Я доручаю сьогодні міністру фінансів та міністру оборони від імені уряду ретельно порахувати, скільки коштуватиме парад. Ці пропозиції будуть надані президенту, і він уже ухвалить рішення як верховний головнокомандувач, – зазначив Гройсман.

Прем’єр-міністр запевняє, що знає, які альтернативні джерела фінансування можна застосувати, щоб провести парад і не зачепити соціальні виплати.

– Таким чином ми вирішимо два питання. Перше – це підтримаємо гарну ініціативу про підвищення виплат, і друге – це проведення параду за альтернативні кошти, – підсумував він.

Читайте: День Збройних Сил України: найяскравіші паради за 27 років

Чи потрібен військовий парад на День незалежності?

  • Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 64 votes
    64 votes 62%
    62%
  • Так, це традиція 38%, 39 votes
    39 votes 38%
    38%
  • Мені все одно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 103

Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.

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