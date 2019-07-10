Володимир Гройсман вважає, що парад на День незалежності потрібно провести не за рахунок соціальних виплат.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що потрібно провести військовий парад на День незалежності, але зробити це не за рахунок соціальних виплат, а за інші кошти.
– Я вважаю, що пропозиція президента про направлення додаткових 300 млн грн на підвищення соцстандартів для наших воїнів, абсолютно правильною, я його підтримую, – сказав Гройсман.
Прем’єр зазначив, що Україна повинна провести парад і запропонував альтернативу у фінансуванні.
– Я доручаю сьогодні міністру фінансів та міністру оборони від імені уряду ретельно порахувати, скільки коштуватиме парад. Ці пропозиції будуть надані президенту, і він уже ухвалить рішення як верховний головнокомандувач, – зазначив Гройсман.
Прем’єр-міністр запевняє, що знає, які альтернативні джерела фінансування можна застосувати, щоб провести парад і не зачепити соціальні виплати.
– Таким чином ми вирішимо два питання. Перше – це підтримаємо гарну ініціативу про підвищення виплат, і друге – це проведення параду за альтернативні кошти, – підсумував він.
Читайте: День Збройних Сил України: найяскравіші паради за 27 років
Чи потрібен військовий парад на День незалежності?
- Ні, краще віддати гроші військовим 62%, 64 votes64 votes 62%62%
- Так, це традиція 38%, 39 votes39 votes 38%38%
- Мені все одно 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, влада виділить 300 млн грн на премії військовослужбовцям замість проведення військового параду на День Незалежності.