За сутки оккупанты 27 раз нарушили режим тишины в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов ранены девять украинских военных.

Боевики 9 июля 11 раз применили против подразделений ООС запрещенные Минскими соглашениями артсистемы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Враг также открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток террористы 19 раз обстреляли позиции ВСУ, а в районе ответственности группировки Север – 8.

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– В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо – боевые травмы, – сообщает штаб ООС.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял украинские позиции.

Напомним, волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкое Донецкой области.

Источник: ООС