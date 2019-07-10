За сутки оккупанты 27 раз нарушили режим тишины в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов ранены девять украинских военных.
Боевики 9 июля 11 раз применили против подразделений ООС запрещенные Минскими соглашениями артсистемы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.
Враг также открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток террористы 19 раз обстреляли позиции ВСУ, а в районе ответственности группировки Север – 8.
Смотрите: Воюют за считанные километры от захваченного дома: как защищают Украину бойцы-переселенцы
– В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо – боевые травмы, – сообщает штаб ООС.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, еще трое ранены.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял украинские позиции.
Напомним, волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкое Донецкой области.
Источник: ООС