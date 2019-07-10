За добу окупанти 27 разів порушили режим тиші в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранено дев’ятьох українських військових.

Бойовики 9 липня 11 разів застосували проти підрозділів ООС заборонені Мінськими угодами артсистеми калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм.

Ворог також відкривав вогонь із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід терористи 19 разів обстріляли позиції ЗСУ, а районі відповідальності угруповання Північ – 8.

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– Внаслідок ворожих обстрілів п’ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування, – повідомляє штаб ООС.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п’ять разів обстріляв українські позиції.

Нагадаємо, волонтер-медик отримав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцьке Донецької області.

Джерело: ООС