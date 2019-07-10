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Факти / Україна

Радіація зашкалює: у Чорнобилі знайшли небезпечний об’єкт

У Чорнобилі виявили об’єкт, радіація якого перевищує норму в сотні разів.

Радіація зашкалює: у Чорнобилі знайшли небезпечний об’єкт

Біля клешні крана, який використовувався під час ліквідації аварії на ЧАЕС, радіація перевищує норму в сотню разів.

Австралійський вчений-археолог Роб Масквелл виявив частину крана в лісі у 2011 році, коли приїжджав у зону відчуження.

За його словами, лічильник Гейгера зафіксував показник у 39,8 мікрозіверта на годину біля крана. Нормальний радіаційний фон у звичайному місті становить близько 0,17 мікрозіверта на годину.

Читайте: Парад під радіацією та водолази без скафандрів. Що лишилося за кадром серіалу Чорнобиль

Вчений також розповів, що доступ до клешні крана ніяк не обмежено, тому вона може бути небезпечною для туристів.

Раніше Факти ICTV писали про екскурсії в Прип’ять і публікували ціни та маршрути.

Джерело: Daily Star

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