По данным ГП Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защит прав потребителей, украинское мороженое соответствует нормам.

Украинское мороженое соответствует нормам и требованиям нормативных документов (ГОСТ) на производство. К такому выводу пришло ГП Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей после того, как протестовало продукцию украинских производителей мороженого.

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Исследование продукции проводилось в мае-июне 2019 года. Тогда было отобрано восемь образцов мороженого от четырех украинских производителей. Они прошли исследование по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и молекулярно-генетическим показателям.

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