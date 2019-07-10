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Факты / Украина

В Украине проверили качество мороженого – соответствует ли оно ГОСТ

По данным ГП Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защит прав потребителей, украинское мороженое соответствует нормам.

В Украине проверили качество мороженого – соответствует ли оно ГОСТ

Украинское мороженое соответствует нормам и требованиям нормативных документов (ГОСТ) на производство. К такому выводу пришло ГП Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей после того, как протестовало продукцию украинских производителей мороженого.

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Исследование продукции проводилось в мае-июне 2019 года. Тогда было отобрано восемь образцов мороженого от четырех украинских производителей. Они прошли исследование по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим и молекулярно-генетическим показателям.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать еду в супермаркете, чтобы не отравиться.

Источник: Минагрополитики

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