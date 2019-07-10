PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні перевірили якість морозива – чи відповідає воно ДСТУ

За даними ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, українське морозиво відповідає нормам.

В Україні перевірили якість морозива – чи відповідає воно ДСТУ

Українське морозиво відповідає нормам та вимогам нормативних документів (ДСТУ) на виробництво. Такого висновку дійшло ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів після того, як протестувало продукцію українських виробників морозива.

Про це повідомляє прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Читайте: З салом, молоком, м’ясом і фруктами. Як змінився смак морозива за 4 тис. років

Дослідження продукції проводилося у травні-червні 2019 року. Тоді було відібрано вісім зразків морозива від чотирьох українських виробників. Вони пройшли  дослідження за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як обрати їжу у супермаркеті, щоб не отруїтися.

Джерело: Мінагрополітики

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка