За даними ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, українське морозиво відповідає нормам.

Українське морозиво відповідає нормам та вимогам нормативних документів (ДСТУ) на виробництво. Такого висновку дійшло ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів після того, як протестувало продукцію українських виробників морозива.

Про це повідомляє прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Дослідження продукції проводилося у травні-червні 2019 року. Тоді було відібрано вісім зразків морозива від чотирьох українських виробників. Вони пройшли дослідження за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками.

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