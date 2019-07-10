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Факти / Україна

Зелений коридор для туристів у зоні ЧАЕС: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який покликаний відкрити для туристів Чорнобильську зону відчуження.

Зелений коридор для туристів у зоні ЧАЕС: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який має відкрити ЧАЕС для науковців, екологів, істориків та туристів.

– Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Для початку ми створимо зелений коридор для туристів та приберемо передумови для корупції, – заявив Зеленський.

Він додав, що Чорнобиль досі залишається місцем для корупції.

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– Силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо, – додав президент України.

Раніше Факти ICTV писали про екскурсії в Прип’ять і публікували ціни та маршрути.

Фото: Офіс Президента

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