Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який покликаний відкрити для туристів Чорнобильську зону відчуження.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який має відкрити ЧАЕС для науковців, екологів, істориків та туристів.

– Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Для початку ми створимо зелений коридор для туристів та приберемо передумови для корупції, – заявив Зеленський.

Він додав, що Чорнобиль досі залишається місцем для корупції.

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– Силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо, – додав президент України.

Сьогодні я підписав Указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «Зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 июля 2019 г.

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