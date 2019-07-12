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Факты / Украина

Перезапуск судебной реформы: Зеленский внесет в Раду новый законопроект

Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Перезапуск судебной реформы: Зеленский внесет в Раду новый законопроект

Владимир Зеленский вскоре внесет в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

– Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа, – Ред.). При чем здесь Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем, – сказал он.

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Он утверждает, что президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены на рассмотрение парламенту.

К слову, 12 июля пезидент Украины внес в Верховную Раду законопроект №10444, который расширяет действие закона о люстрации на президента и народных депутатов.

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