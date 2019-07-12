Володимир Зеленський збирається внести до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Володимир Зеленський незабаром внесе до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка.

– Через Верховну Раду (буде перезапущена судова реформа, – Ред.). До чого тут Конституційний суд? Він ці проблеми не вирішить. Цей варіант ми взагалі не розглядаємо, – сказав він.

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Він стверджує, що президентська комісія з питань правової реформи повинна найближчим часом розробити і представити концепцію реформування судової системи, а також відповідні законопроекти, які будуть представлені на розгляд парламенту.

До речі, 12 липня президент України вніс у Верховну Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію на президента та народних депутатів.