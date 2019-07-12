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Факти / Україна

Перезапуск судової реформи: Зеленський внесе у Раду новий законопроект

Володимир Зеленський збирається внести до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Перезапуск судової реформи: Зеленський внесе у Раду новий законопроект

Володимир Зеленський незабаром внесе до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка.

– Через Верховну Раду (буде перезапущена судова реформа, – Ред.). До чого тут Конституційний суд? Він ці проблеми не вирішить. Цей варіант ми взагалі не розглядаємо, – сказав він.

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Він стверджує, що президентська комісія з питань правової реформи повинна найближчим часом розробити і представити концепцію реформування судової системи, а також відповідні законопроекти, які будуть представлені на розгляд парламенту.

До речі, 12 липня президент України вніс у Верховну Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію на президента та народних депутатів.

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