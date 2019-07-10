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Факты / Украина / Политика

Кто спонсор Украинской стратегии и сколько вложил Гройсман – интервью

Владимир Гройсман заявил, что предвыборную кампанию партии Украинская стратегия не спонсирует крупный бизнес.

Українська стратегія Гройсмана

Премьер-министр и лидер Украинской стратегии Владимир Гройсман рассказал в интервью Викна на СТБ о том, кто спонсирует предвыборную кампанию партии на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По его словам, Украинская стратегия имеет избирательный фонд, данные о котором в свое время будут опубликованы.

Гройсман уверяет, что партию не спонсирует крупный бизнес, а сам он уже потратил на ее популяризацию около трех миллионов гривен.

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-У нас нет большого бизнеса, я думаю, что самый большой донор – это я.

Гройсман также объяснил, что сделал акцент на бордовой рекламе, потому что “нынешняя предвыборная кампания очень короткая, а людям нужно донести”.

Полное интервью Гройсмана смотрите в видео.

Напомним, Гройсман заявил, что главной угрозой для работы нового парламента остаются пророссийские силы.

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