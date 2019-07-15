Володимир Гройсман пояснив, які ініціативи необхідно першочергово ухвалити у новому парламенті та чому його треба переобрати вже в 2020 році.

Володимир Гройсман вважає, що після зменшення кількісті народних депутатів, зняття недоторканості з президента, депутатів, суддів та ліквідації мажоритарки можна буде провести позачергові вибори до Ради у жовтні 2020 року разом з місцевими, і тоді це буде справжнє перезавантаження системи.

– Тоді можливо ставити питання, що в 2020 році, тоді, коли будуть вибори в місцеві ради, провести дострокові парламентські вибори. Це не коштуватиме жодної копійки. Треба буде тільки надрукувати один бюлетень з 22 партіями, умовно. Тоді це буде нова система.

Він сказав, що для ефективного перезавантаження політичної системи необхідно ухвалити низку законодавчих ініціатив.

– Ми маємо зробити декілька логічних речей. В новому парламенті одразу скасувати недоторканість, зменшити кількість народних депутатів з 423 до 250 та запровадити відкриті списки вже зараз, – зазначив він в ефірі Свободи слова на ICTV.

Після цього необхідно закріпити в Конституції децентралізацію та очистити судову систему.

Прем’єр також додав, що в новому уряді має бути не більше 12 міністерств.

– Ми формуємо новий парламент за старою системою – закриті списки, мажоритарка, недоторканість, 423 депутати. Сьогодні вибори –це не перезавантаження системи, а завантаження старої системи.

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