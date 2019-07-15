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Факты / Украина

Поражает цель на расстоянии 3 км – украинская компания представила снайперскую винтовку Snipex T-Rex

Украинская компания ХАДО представила снайперскую винтовку Snipex T-Rex, которая способна работать на эффективной дальности в 3 км.

Снайпер

Украинская компания ХАДО представила однозарядную дальнобойную снайперскую винтовку Snipex T-Rex, калибра 14,5 х 114.

При создании указанной винтовки учитывали пожелания военных, которые хотели увидеть классический болтовик, простой, безотказный, предназначенный для жесткой эксплуатации.

Новинка способна выпускать пулю со скоростью 1 тыс. м/с на расстояние до 7 км, эффективная дальность винтовки – 3 км.

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Snipex T-Rex обеспечивает возможность вести прицельный огонь с кучностью не хуже 1 МОА.

Меткость винтовки достигается благодаря плавающему стволу, который находится в момент вылета пули в свободном откате.

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Поражает цель на расстоянии 3 км – украинская компания представила снайперскую винтовку Snipex T-Rex / 2 фотографии

К слову, на вооружение ВСУ приняли бронеавтомобиль повышенной проходимости Барс-8.

Фото: ХАДО

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