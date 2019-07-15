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Факти / Україна

Вражає ціль на відстані 3 км – українська компанія представила снайперську гвинтівку Snipex T-Rex

Українська компанія ХАДО представила снайперську гвинтівку Snipex T-Rex, що здатна працювати на ефективній дальності у 3 км.

Снайпер

Українська компанія ХАДО представила однозарядну далекобійну снайперську гвинтівку Snipex T-Rex, калібру 14,5 х 114.

Під час створення зазначеної гвинтівки враховували побажання військових, які хотіли побачити класичний болтовик, простий, безвідмовний, що призначається для жорсткої експлуатації.

Новинка здатна випускати кулю зі швидкістю 1 тис. м/с на відстань до 7 км, ефективна дальність гвинтівки – 3 км.

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Snipex T-Rex забезпечує можливість вести прицільний вогонь з купчастістю не гіршу за 1 МОА.

Влучність гвинтівки досягається завдяки плаваючому стволу, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті.

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Вражає ціль на відстані 3 км – українська компанія представила снайперську гвинтівку Snipex T-Rex / 2 фотографии

До слова, на озброєння ЗСУ прийняли бронеавтомобіль підвищеної прохідності Барс-8.

Фото: ХАДО

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