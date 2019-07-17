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Факты / Украина

Катастрофа MH17: в деле появились новые свидетели

Совместная следственная группа заявила о появлении новых свидетелей в деле о крушении MH17.

Катастрофа MH17

Глава Совместной следственной группы Вильберт Паулиссен заявил, что в деле о крушении MH17 появились новые свидетели.

По его словам, они сами обратились к Совместной следственной группе и заявили, что могут дать показания.

В рамках расследования уже принимаются новые шаги.

Читайте: Пять лет катастрофе MH17 – как шло расследование и кого подозревают

Паулиссен добавил, что сложившаяся ситуация обнадеживает.

К слову, СБУ удалось установить 150 человек, которые могут быть причастны к транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук из России.

Источник: ТАСС

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