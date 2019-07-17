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Факти / Україна

Катастрофа MH17: у справі з’явилися нові свідки

Спільна слідча група заявила про появу нових свідків у справі про катастрофу MH17.

Катастрофа MH17

Глава Спільної слідчої групи Вільберт Пауліссен заявив, що у справі про катастрофу MH17 з’явилися нові свідки.

За його словами, вони самі звернулися до Спільної слідчої групи і заявили, що можуть дати свідчення.

В рамках розслідування вже роблять нові кроки.

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Пауліссен додав, що ситуація, що склалася, дає надію.

До слова, СБУ вдалося встановити 150 осіб, які можуть бути причетні до транспортування зенітно-ракетного комплексу Бук з Росії.

Джерело: ТАСС

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