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Факты / Украина / Общество

Киевского школьника оштрафовали на 100 тыс. грн за буллинг

Родителей девятиклассника одной из киевских школ оштрафовали за избиение одноклассника на 100 тыс. грн.

Булінг

Конфликт между учениками девятого класса возник на стадионе киевской школы № 259 еще в январе 2019 года.

Деснянский райсуд Киева вынес решение по делу о буллинге только 9 июля.

В его постановлении говорится, что 25 января на школьном стадионе между учениками возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее 17 ударов кулаками.

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В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести и три недели находился в больнице.

Нападавший признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

А его родители обязаны выплатить пострадавшему 2 676 грн материального ущерба и 100 тыс. грн моральной компенсации.

Недавно в Киеве родителей двух школьников оштрафовали на 850 грн за буллинг.

Фото: Dreamstime

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