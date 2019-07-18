Родителей девятиклассника одной из киевских школ оштрафовали за избиение одноклассника на 100 тыс. грн.

Конфликт между учениками девятого класса возник на стадионе киевской школы № 259 еще в январе 2019 года.

Деснянский райсуд Киева вынес решение по делу о буллинге только 9 июля.

В его постановлении говорится, что 25 января на школьном стадионе между учениками возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее 17 ударов кулаками.

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В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести и три недели находился в больнице.

Нападавший признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

А его родители обязаны выплатить пострадавшему 2 676 грн материального ущерба и 100 тыс. грн моральной компенсации.

Недавно в Киеве родителей двух школьников оштрафовали на 850 грн за буллинг.