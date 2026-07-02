Атака на Киев: в озеро Кирилловское утекли нефтепродукты
В Киеве в акваторию озера Кирилловского попали горюче-смазочные материалы в результате российской атаки на одно из предприятий.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Кирилловское озеро в Киеве вытекли нефтепродукты
По информации ГСЧС, утечка горюче-смазочных материалов в озеро Кирилловское в Киеве произошла в результате российских обстрелов и последующего пожара на предприятии, откуда нефтепродукты из-за ливневой системы отвода попали в водоем.
– Спасатели и химики ГСЧС установили специальные боновые заграждения, которые надежно перекрыли все истоки, – говорится в сообщении.
В ГСЧС уверяют, что топливное пятно изолировали, поэтому в другие озера каскада загрязнения оно не попадет.
В настоящее время на водоеме продолжается ликвидация загрязнения. С помощью спецтехники и лодок специалисты собрали вещество с поверхности воды. В то же время эксперты Укргидрометцентра уже отобрали пробы воды для детального лабораторного анализа.
На месте специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий обстрелов.
В ночь на 2 июля РФ обстреляла Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками, в результате чего известно о по меньшей мере 22 погибших и 100 пострадавших.