В Киеве в акваторию озера Кирилловского попали горюче-смазочные материалы в результате российской атаки на одно из предприятий.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Кирилловское озеро в Киеве вытекли нефтепродукты

По информации ГСЧС, утечка горюче-смазочных материалов в озеро Кирилловское в Киеве произошла в результате российских обстрелов и последующего пожара на предприятии, откуда нефтепродукты из-за ливневой системы отвода попали в водоем.

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– Спасатели и химики ГСЧС установили специальные боновые заграждения, которые надежно перекрыли все истоки, – говорится в сообщении.

В ГСЧС уверяют, что топливное пятно изолировали, поэтому в другие озера каскада загрязнения оно не попадет.

В настоящее время на водоеме продолжается ликвидация загрязнения. С помощью спецтехники и лодок специалисты собрали вещество с поверхности воды. В то же время эксперты Укргидрометцентра уже отобрали пробы воды для детального лабораторного анализа.

На месте специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий обстрелов.

В ночь на 2 июля РФ обстреляла Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками, в результате чего известно о по меньшей мере 22 погибших и 100 пострадавших.

Фото : ДСНС

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