Батьків дев’ятикласника однієї з київських шкіл оштрафували за побиття однокласника на 100 тис. грн.

Конфлікт між учнями дев’ятого класу виник на стадіоні київської школи № 259 ще в січні 2019 року.

Деснянський райсуд Києва виніс рішення у справі про булінг лише 9 липня.

У його постанові зазначається, що 25 січня на шкільному стадіоні між учнями виник конфлікт, під час якого один із них завдав іншому не менше 17 ударів кулаками.

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В результаті потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і три тижні перебував у лікарні.

Нападник визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік умовно.

А його батьки зобов’язані виплатити потерпілому 2 676 грн матеріальної шкоди і 100 тис. грн моральної компенсації.

Нещодавно у Києві батьків двох школярів оштрафували на 850 грн за булінг.