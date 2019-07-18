Шансы на то, чтобы пройти в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах имеют партии Слуга народа, Голос, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционная платформа – За жизнь, ВО Батькивщина и Европейская солидарность.
Согласно опросу Лаборатории политических стратегий и анализа, проведенного в период с 10 по 17 июля, в парламент на внеочередных парламентских выборах могут пройти шесть политических сил.
Лидером избирательных симпатий остается партия Слуга народа, за которую готовы проголосовать 44,2% избирателей среди тех, кто уже определился и планирует прийти на участки для голосования.
Также пятипроцентный барьер преодолевают партии:
- Оппозиционная платформа – За жизнь (9,9%);
- Голос (8,5%);
- Европейская солидарность (5,8%);
- ВО Батькивщина (5,4%);
- Украинская стратегия Гройсмана (5,2%).
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Опрос Лаборатории политических стратегий и анализа проводили методом face-to-face среди граждан Украины в возрасте от 18 лет.
В исследовании приняли участие 2,3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3%.
К слову, Факты ICTV собрали самую важную информацию о парламентских выборах в Украине, которые состоятся 21 июля.