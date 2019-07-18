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Факты / Украина

В Раду могут попасть шесть партий – опрос

Шансы на то, чтобы пройти в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах имеют партии Слуга народа, Голос, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционная платформа – За жизнь, ВО Батькивщина и Европейская солидарность.

Верховна Рада

Согласно опросу Лаборатории политических стратегий и анализа, проведенного в период с 10 по 17 июля, в парламент на внеочередных парламентских выборах могут пройти шесть политических сил.

Лидером избирательных симпатий остается партия Слуга народа, за которую готовы проголосовать 44,2% избирателей среди тех, кто уже определился и планирует прийти на участки для голосования.

Также пятипроцентный барьер преодолевают партии:

  • Оппозиционная платформа – За жизнь (9,9%);
  • Голос (8,5%);
  • Европейская солидарность (5,8%);
  • ВО Батькивщина (5,4%);
  • Украинская стратегия Гройсмана (5,2%).

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Опрос Лаборатории политических стратегий и анализа проводили методом face-to-face среди граждан Украины в возрасте от 18 лет.

В исследовании приняли участие 2,3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3%.

К слову, Факты ICTV собрали самую важную информацию о парламентских выборах в Украине, которые состоятся 21 июля.

Источник: Лаборатория политических стратегий и анализа

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