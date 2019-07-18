PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Раду можуть потрапити шість партій – опитування

Шанси на те, аби пройти у Верховну Раду на позачергових парламентських виборах мають партії Слуга народу, Голос, Українська стратегія Гройсмана, Опозиційна платформа – За життя, ВО Батьківщина та Європейська солідарність.

Верховна Рада

Згідно з опитуванням Лабораторії політичних стратегій та аналізу, яке проводилося у період з 10 до 17 липня, у парламент на позачергових парламентських виборах можуть пройти шість політичних сил.

Лідером виборчих симпатій залишається партія Слуга народу, за яку готові проголосувати 44,2% виборців серед тих, хто вже визначився і планує прийти на ділянки для голосування.

Також п’ятивідсотковий бар’єр долають партії:

  • Опозиційна платформа – За життя (9,9%);
  • Голос (8,5%);
  • Європейська солідарність (5,8%);
  • ВО Батьківщина (5,4%);
  • Українська стратегія Гройсмана (5,2%).

Читайте: Хайп, СМС та реклама у Facebook: як партії агітують перед виборами

Опитування Лабораторії політичних стратегій та аналізу проводили методом face–to–face серед громадян України віком від 18 років.

У дослідженні взяли участь 2,3 тис. респондентів. Статистична похибка складає не більше 3%.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про парламентські вибори в Україні, які відбудуться 21 липня.

Джерело: Лабораторія політичних стратегій та аналізу

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

За нових або старих? За кого голосувати на виборах (ТЕСТ)
Росія намагалася вплинути на парламентські вибори в Україні
Хайп, СМС та реклама у Facebook: як партії агітують перед виборами
Парламентські вибори в Україні 2019: все, що потрібно знати про голосування
Ставки на вибори в Раду – прогноз букмекерів
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців
Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка