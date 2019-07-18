Шанси на те, аби пройти у Верховну Раду на позачергових парламентських виборах мають партії Слуга народу, Голос, Українська стратегія Гройсмана, Опозиційна платформа – За життя, ВО Батьківщина та Європейська солідарність.

Згідно з опитуванням Лабораторії політичних стратегій та аналізу, яке проводилося у період з 10 до 17 липня, у парламент на позачергових парламентських виборах можуть пройти шість політичних сил.

Лідером виборчих симпатій залишається партія Слуга народу, за яку готові проголосувати 44,2% виборців серед тих, хто вже визначився і планує прийти на ділянки для голосування.

Також п’ятивідсотковий бар’єр долають партії:

Опозиційна платформа – За життя (9,9%);

Голос (8,5%);

Європейська солідарність (5,8%);

ВО Батьківщина (5,4%);

Українська стратегія Гройсмана (5,2%).

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Опитування Лабораторії політичних стратегій та аналізу проводили методом face–to–face серед громадян України віком від 18 років.

У дослідженні взяли участь 2,3 тис. респондентів. Статистична похибка складає не більше 3%.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про парламентські вибори в Україні, які відбудуться 21 липня.

Джерело: Лабораторія політичних стратегій та аналізу