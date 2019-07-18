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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розраховує на $2 млрд за новою програмою МВФ – НБУ

В НБУ розраховують, що у IV кварталі 2019 року почнеться нова програма співпраці України з МВФ.

Гроші

Згідно з оновленим макропрогнозом Нацбанку, Україна може отримати $2 млрд від МВФ в рамках нової програми співпраці.

– Ми очікуємо, що у IV кварталі, швидше за все, почнеться нова програма з МВФ, і Україна прийме $2 млрд. І також по $2 млрд – у наступні роки в рамках нової програми структурного фінансування, – повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

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На його думку, виходячи з розміру квоти України в МВФ, розмір нової програми може бути в діапазоні $5-10 млрд на строк від 36 до 48 місяців.

Раніше представник президента у Кабміні Андрій Герус заявив, що у місія МВФ може прибути до України після виборів до Верховної Ради, а саме у серпні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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