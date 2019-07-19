Андрей Парубий подписал закон об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости.

Голова Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6449 о принудительной химической кастрации в отношении педофилов.

Теперь закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После подписания закона в УК введется новая статья 59-1 Принудительная химическая кастрация.

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Согласно этой статье, наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Статья не будет распространяться на лица, совершившие преступления в возрасте до 18 и после 65 лет.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла проект закона охимической кастрации педофилов.