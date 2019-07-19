Андрій Парубій підписав закон про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи неповнолітньої особи, яка не досягла статевої зрілості.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон № 6449 про примусову хімічну кастрацію щодо педофілів.

Тепер закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Після підписання закону в КК вводиться нова стаття 59-1 Примусова хімічна кастрація.

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Згідно з цією статтею, покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо і сексуальну активність.

Стаття не поширюватиметься на осіб, які вчинили злочини віком до 18 і після 65 років.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону прохімічну кастрацію педофілів.