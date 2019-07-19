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Факти / Україна

Хімічна кастрація: Парубій підписав закон і передав його президенту

Андрій Парубій підписав закон про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи неповнолітньої особи, яка не досягла статевої зрілості.

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон № 6449 про примусову хімічну кастрацію щодо педофілів.

Тепер закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Після підписання закону в КК вводиться нова стаття 59-1 Примусова хімічна кастрація.

Читайте: Хімічна кастрація: що це, для кого застосовується і де дозволена

Згідно з цією статтею, покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо і сексуальну активність.

Стаття не поширюватиметься на осіб, які вчинили злочини віком до 18 і після 65 років.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону прохімічну кастрацію педофілів.

Джерело: Верховна Рада

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