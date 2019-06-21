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В Киеве группа переселенцев из Донбасса организовала канал финансирования “ДНР”

Группа переселенцев из оккупированных территорий Донбасса, временно проживающих в Киеве, организовала канал финансирования боевиков “ДНР”.

група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування "ДНР"

Служба безопасности заблокировала канал финансирования террористов так называемой ДНР.

Организовали перевод наличных боевикам переселенцы из Донбасса, которые теперь живут в столице.

– Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличных на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ “ДНР”, – рассказали в СБУ.

Средства они перечисляли, используя реквизиты карт, открытых в отечественных банках.

Канал финансирования терроризма функционировал с 2016 года. За это время они перечислили боевикам почти 5 млн грн.

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Во время обысков у злоумышленников изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и черную бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.

Открыто производство по ч. 2 ст. 258-5 УКУ – Финансирование терроризма.

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В Киеве группа переселенцев из Донбасса организовала канал финансирования “ДНР” / 4 фотографии

В июне Служба безопасности Украины совместно с ГПУ задержала главу “ЦИК ДНР” Романа Лягина.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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