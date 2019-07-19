В Офисе президента не видят коалиции партии Слуга народа с партией Петра Порошенко Европейская солидарность, но допускают сотрудничество с Голосом и ВО Батькивщина.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир сказал, что Слуга Народа надеется на проход партии Голос в Верховную Раду.

Партия Слуга народа видит в новом созыве Верховной Рады коалицию с партией Голос.

– Мы всегда хотели коалицию и даже это было видно по заявлениям Владимира Зеленского в предвыборной кампании, – заявил Шефир.

Он допустил, что коалиция партии Слуга народа может быть сформирована с партией Батькивщина, но полностью исключил коалицию с Европейской солидарностью.

Читайте: Вакарчук рассказал, с кем готов создать коалицию в новой Раде

– С Порошенко – нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции, – отметил первый помощник украинского президента.

Напомним, Юлия Тимошенко считает, что партия Батькивщина может объединиться только со Слугой народа и Голосом.