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Распределение мандатов после выборов в Раду 2019 – экзит-пол

Партия Слуга народа получит в новой Верховной Раде больше всего мандатов, свидетельствуют предварительные результаты экзит-пола.

Распределение мандатов после выборов в Раду 2019 – экзит-пол

Согласно предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах 2019, в Верховной Раде (IX созыва) больше всего мандатов получит партия Слуга народа – 130.

Оппозиционная платформа – За жизнь получит 36 мандатов.

Европейская солидарность финиширует на выборах с третьим результатом и получит 26 мандатов.

Батькивщина будет представлена 22 народными депутатами.

Партия Голос в новый парламент проведет 18 своих представителей.

Читайте: Явка на выборы 2019 в Верховную Раду

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

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