Партия Слуга народа получит в новой Верховной Раде больше всего мандатов, свидетельствуют предварительные результаты экзит-пола.
Согласно предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах 2019, в Верховной Раде (IX созыва) больше всего мандатов получит партия Слуга народа – 130.
Оппозиционная платформа – За жизнь получит 36 мандатов.
Европейская солидарность финиширует на выборах с третьим результатом и получит 26 мандатов.
Батькивщина будет представлена 22 народными депутатами.
Партия Голос в новый парламент проведет 18 своих представителей.
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Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.
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