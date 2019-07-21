Партія Слуга народу отримає у новій Верховній Раді найбільше мандатів, свідчать попередні результати екзит-полу.

Згідно з попередніми результатами Національного екзит-полу на виборах 2019? у Верховній Раді (IX скликання) найбільше мандатів отримає партія Слуга народу – 130.

Опозиційна платформа – За життя отримає 36 мандатів.

Європейська солідарність фінішує на виборах із третім результатом і отримає 26 мандатів.

Батьківщина буде представлена ​​22 народними депутатами.

Партія Голос у новий парламент проведе 18 своїх представників.

Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.