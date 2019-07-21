Леонид Кучма сказал, что проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду за новые силы, которые не имеют права упустить уникальный шанс перезапустить страну.

Второй президент Украины Леонид Кучма с женой Людмилой проголосовали на досрочных парламентских выборах 21 июля.

– Всегда на выборы идешь с хорошим настроением. Стараешься отбросить вчерашний день, если он был не совсем хорошим, и смотреть с надеждой в завтрашний день. Поэтому я убежден, что сегодняшние выборы в Украине действительно проходят под таким углом зрения, – заявил он журналистам на выходе из избирательного участка.

Кучма также выразил надежду, что новая власть предложит украинцам реальную программу изменений и перезапустит страну, как это удалось его команде 25 лет назад.

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– Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезагрузиться. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения, – подытожил Леонид Данилович.

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Он также высказался относительно приоритетов нового состава Верховной Рады – это, прежде всего, мир в Украине.

– Надеюсь, что президент Украины Владимир Зеленский в послании к парламенту после избрания даст четкий стратегический план развития Украины. Мы сегодня его не имеем, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, – отметил Кучма.

К слову, Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду онлайн.

Источник: Дарка Оліфер