Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков отметил, что партия ждет окончательных результатов ЦИК, а тогда будет рассматриваться вопрос создания коалиции.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что президентская партия готова сотрудничать со всеми политиками, чьи мировоззренческие позиции совпадают с их, но сейчас не приходится говорить о коалиции, потому что партия видит достаточно хорошие результаты в Раде.

Относительно должности премьер-министра Украины он отметил, что кандидатуру выдвигает коалиция, после этого премьер сформирует правительство.

– В нашей команде есть достаточное количество людей, которые могут принять такой вызов. По две-три кандидатуры на ключевые посты у нас есть. По поводу спикера, вице-спикера, председателей комитетов – у нас большая команда и на все позиции есть достойные кандидатуры. Но здесь больше вопрос не в персоналиях, а в их эффективности, – подчеркнул Разумков.

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Он заверил, что через большинство депутатов от Слуги народа злоупотреблений властью бояться не следует.

– Если мы говорим о законодательных инициативах – это и снятия депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте, и реформа судов и доработка антикоррупционной системы – благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-то узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить про консолидацию власти, – подчеркнул лидер партии Слуга народа.

Первое заседание Рады может быть в конце августа или в начале сентября.

Напомним, Слуга народа может создать монокоалицию – впервые в истории Украины.