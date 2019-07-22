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Факти / Україна / Політика

Зараз не доводиться говорити про коаліцію – Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков зазначив, що партія чекає на остаточні результати ЦВК, а тоді розглядатиметься питання створення коаліції.

Зараз не доводиться говорити про коаліцію – Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що президентська партія готова співпрацювати з усіма політиками, чиї світоглядні позиції співпадають з їхніми, але зараз не доводиться говорити про коаліцію, тому що партія бачить досить хороші результати в Раді.

Щодо посади прем’єр-міністра України він зазначив, що кандидатуру висуває коаліція, після цього прем’єр сформує уряд.

– У нашій команді є достатня кількість людей, які можуть прийняти такий виклик . По дві-три кандидатури на ключові пости у нас є.

З приводу спікера, віце-спікера, голів комітетів – у нас велика команда і на всі позиції є гідні кандидатури. Але тут більше питання не в персоналіях, а в їх ефективності, – підкреслив Разумков.

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Він запевнив, що через більшість депутатів від Слуги народу зловживань владою боятися не варто.

– Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи – це і зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент, і реформу судів, і доопрацювання антикорупційної системи – завдяки таким законодавчим ініціативам говорити про якусь узурпацію влади не доведеться.

Сьогодні ми можемо говорити про консолідацію влади, – зазначив лідер партії Слуга народу.

Перше засідання Ради може бути в кінці серпня чи на початку вересня.

Нагадаємо, Слуга народу може створити монокоаліцію – вперше в історії України.

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