У Государственной пограничной службы Украины есть план действий Морской охраны в случае наступления РФ.
Голова Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.
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– Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут, – сказал он.
Дейнеко напомнил, что 70 пограничников погибли, защищая границы Украины с момента начала агрессии РФ.
Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы.
Фото: Госпогранслужба