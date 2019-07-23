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Факты / Украина

У Госпогранслужбы есть план действий на случай наступления РФ – Дейнеко

У Государственной пограничной службы Украины есть план действий Морской охраны в случае наступления РФ.

У Госпогранслужбы есть план действий на случай наступления РФ – Дейнеко

Голова Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.

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– Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут, – сказал он.

Дейнеко напомнил, что 70 пограничников погибли, защищая границы Украины с момента начала агрессии РФ.

Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко председателем Государственной пограничной службы.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Интерфакс-Украина

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