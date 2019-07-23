Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що у відомства є план дій Морської охорони у разі відкритого наступу Росії.

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– Звичайно, план існує, але я не можу його виносити на широке коло. Я скажу так: Морська охорона буде діяти всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть, – сказав він.