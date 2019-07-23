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Факти / Україна

У Держприкордонслужби є план дій на випадок наступу РФ – Дейнеко

У Державної прикордонної служби України є план дій Морської охорони в разі наступу РФ.

У Держприкордонслужби є план дій на випадок наступу РФ – Дейнеко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що у відомства є план дій Морської охорони у разі відкритого наступу Росії.

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– Звичайно, план існує, але я не можу його виносити на широке коло. Я скажу так: Морська охорона буде діяти всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть, – сказав він.

Дейнеко нагадав, що 70 прикордонників загинули, захищаючи кордони України з моменту початку агресії РФ.

Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Інтерфакс-Україна

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