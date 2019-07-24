ЦИК обработала 97.32% протоколов, согласно этим результатам партия Батькивщина проходит в Верховную Раду и может получив 24 мандата.

После обработки ЦИК 97.32% протоколов, партия Батькивщина набирает 8.18% голосов. Соответственно, в парламенте ей может достаться 24 мандата по спискам и 1 мандат на мажоритарном округе.

Список партии Батькивщина в Верховной Раде:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

Читайте: Подсчет голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Также Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.

Фото: Батькивщина