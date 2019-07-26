Суд отправил экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточный домашний арест.

Пресс-секретарь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб сообщила, что Соломенский районный суд Киева отправил экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточный домашний арест.

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В ведомстве отметили, что будут подавать апелляцию после того, как ознакомятся с полным текстом решения.

Ранее сообщалось, что САП будет просить для Головина меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 23,1 млн грн.

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