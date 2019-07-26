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Факти / Україна

Екс-начальника одеської поліції Головіна відправили під домашній арешт

Суд відправив екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна під цілодобовий домашній арешт.

Екс-начальника одеської поліції Головіна відправили під домашній арешт

Прес-секретар керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Костолюб повідомила, що Солом’янський районний суд Києва відправив екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна під цілодобовий домашній арешт.

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У відомстві зазначили, що подаватимуть апеляцію після того, як ознайомляться з повним текстом рішення.

Раніше повідомлялося, що САП проситиме для Головіна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 23,1 млн грн.

Також Факти ICTV писали, в чому звинувачують екс-начальника поліції Одеської області.

Джерело: Громадське

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