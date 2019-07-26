PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Не тільки позитив: посол ЄС про монокоаліцію у Верховній Раді

Те, що партія Слуга народу отримує монобільшість у Верховній Раді, несе не тільки позитив, а й певні ризики.

Верховна Рада

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що створення монокоаліції несе певні ризики, проте сподівається, що вона допоможе прискорити реформи.

За його словами, тепер проекти законів, які пропонує Кабінет міністрів, не “застрягатимуть” у парламенті.

– Я розумію, що однопартійна більшість несе не тільки позитив, а також означає ризики, але ми сподіваємося, що нове керівництво держави – мудрі люди, які використають цю більшість заради позитиву, – сказав Мінгареллі.

Читайте: Мінгареллі назвав ключові реформи для нової влади України

Він додав, що створення монобільшості партією Слуга народу відображає волю українських громадян, адже вибори були чесними і демократичними.

Крім того, Мінгареллі нагадав, що за останні роки в Україні відбулося багато позитивних змін у політичній, економічній та соціальній сферах.

До слова, Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на парламентських виборах в Україні.

Джерело: Укрправда

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тиждень інтенсиву. Нардепи від Слуги народу пройдуть курси у Трускавці
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Мінгареллі назвав ключові реформи для нової влади України
Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)
Що буде з пенсіями і медреформою після приходу Кабміну Слуги народу
Трамп привітав Зеленського з перемогою Слуги народу на виборах в Раду
Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата
Верховна Рада IX скликання: чи буде її робота ефективною
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка