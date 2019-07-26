Те, що партія Слуга народу отримує монобільшість у Верховній Раді, несе не тільки позитив, а й певні ризики.

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що створення монокоаліції несе певні ризики, проте сподівається, що вона допоможе прискорити реформи.

За його словами, тепер проекти законів, які пропонує Кабінет міністрів, не “застрягатимуть” у парламенті.

– Я розумію, що однопартійна більшість несе не тільки позитив, а також означає ризики, але ми сподіваємося, що нове керівництво держави – мудрі люди, які використають цю більшість заради позитиву, – сказав Мінгареллі.

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Він додав, що створення монобільшості партією Слуга народу відображає волю українських громадян, адже вибори були чесними і демократичними.

Крім того, Мінгареллі нагадав, що за останні роки в Україні відбулося багато позитивних змін у політичній, економічній та соціальній сферах.

До слова, Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на парламентських виборах в Україні.