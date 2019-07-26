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Стало известно, сколько заработал в июне директор ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в июне заработал более 72 тыс. грн.

Стало известно, сколько заработал в июне директор ГБР

Директор ГБР Роман Труба заработал в июне 72,3 тыс. грн.

Данные о доходах Трубы за первый месяц лета обнародовало ведомство по запросу журналистов.

Читайте: Первая зарплата Баканова на должности и. о. головы СБУ

– Информируем, что начисленная заработная плата директора Государственного бюро расследований Трубы Романа Михайловича за июнь 2019 составляет 72 366,55 грн, – говорится в сообщении.

Напомним, за май 2019 года на посту президента Владимир Зеленский получил 12 727 грн зарплаты.

Источник: УНН

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