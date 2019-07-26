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Факти / Україна

Стало відомо, скільки заробив у червні директор ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в червні заробив понад 72 тис. грн.

Стало відомо, скільки заробив у червні директор ДБР

Директор ДБР Роман Труба заробив у червні 72,3 тис. грн.

Дані про доходи Труби за перший місяць літа оприлюднило відомство на запит журналістів.

Читайте: Перша зарплата Баканова на посаді в. о. голови СБУ

– Інформуємо, що нарахована заробітна плата директора Державного бюро розслідувань Труби Романа Михайловича за червень 2019 становить 72 366,55 грн, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за травень 2019 року на посаді президента Володимир Зеленський отримав 12 727 грн зарплати.

Джерело: УНН

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