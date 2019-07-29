Украинцы за 2018 год приобрели наибольше недвижимости в Польше среди иностранцев.
Украинцы в 2018 году стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев.
За год они приобрели 110 тыс. квадратных метров недвижимости с 446,2 тыс. квадратных метров, приобретенных иностранцами.
Среди новых владельцев польского жилья доля украинцев в 2018 году превысила 25% и потеснила немцев.
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Значительная часть украинцев, которые покупают жилье в Польше, являются инвесторами, которых польская недвижимость привлекает относительной дешевизной и высоким качеством.
Среди них есть и те, кто приехал в страну на постоянное трудоустройство.
Ранее Факты ICTV писали о том, как в Польше заботятся о малообеспеченных.
Источник: Польское радио