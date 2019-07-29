PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украинцы массово покупают недвижимость в Польше

Украинцы за 2018 год приобрели наибольше недвижимости в Польше среди иностранцев.

Украинцы массово покупают недвижимость в Польше

Украинцы в 2018 году стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев.

За год они приобрели 110 тыс. квадратных метров недвижимости с 446,2 тыс. квадратных метров, приобретенных иностранцами.

Среди новых владельцев польского жилья доля украинцев в 2018 году превысила 25% и потеснила немцев.

Читайте: Миллионы евро в месяц. Как получить деньги на бизнес в Польше

Значительная часть украинцев, которые покупают жилье в Польше, являются инвесторами, которых польская недвижимость привлекает относительной дешевизной и высоким качеством.

Среди них есть и те, кто приехал в страну на постоянное трудоустройство.

Ранее Факты ICTV писали о том, как в Польше заботятся о малообеспеченных.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Еда и одежда бесплатно: как в Польше заботятся о малообеспеченных
Установил 4 рекорда: украинец совершил кругосветное путешествие за 280 дней
Миллионы евро в месяц. Как получить деньги на бизнес в Польше
В Польше пес сел на поезд и поехал к своей возлюбленной
80-я годовщина начала Второй мировой войны: в Польше не хотят видеть Путина
В ДТП под Варшавой погиб украинец
Маты и кулаки: в Польше надзиратель поля напал на украинских заробитчан
В Польше микроавтобус с украинцами влетел в прицеп: погибла 18-летняя девушка
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка