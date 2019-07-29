Українці за 2018 рік придбали найбільше нерухомості в Польщі серед іноземців.

Українці у 2018 році стали найбільшими інвесторами у польську нерухомість серед іноземців.

За рік вони придбали 110 тис. квадратних метрів нерухомості з 446,2 тис. квадратних метрів, придбаних іноземцями.

Серед нових власників польського житла частка українців у 2018 році перевищила 25% і потіснила німців.

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Значна частка українців, які купують житло у Польщі, є інвесторами, яких польська нерухомість приваблює відносною дешевизною та високою якістю.

Серед них є і ті, хто приїхав в країну на постійне працевлаштування.

Раніше Факти ICTV писали про те, як у Польщі дбають про малозабезпечених.

Джерело: Польське радіо