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Факты / Украина / Общество

Wizz Air Kyiv City Marathon – новый маршрут марафона в 42 км (КАРТА)

10th Wizz Air Kyiv City Marathon пройдет по обновленному маршруту в 42 км.

Wizz Air Kyiv City Marathon

Компания Run Ukraine показала маршрут 10th Wizz Air Kyiv City Marathon, который будет проходить в один круг через главные достопримечательности Киева и три моста.  Стартует марафон с Софийской площади.

Читайте: В Киеве из-за жары ограничили движение фур

Кроме того, организаторы разработали маршрут так, чтобы набор высоты не превышал  199 метров, что облегчит прохождение дистанции.

Ранее Факты ICTV публиковали пять правил, как правильно бегать.

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