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Wizz Air Kyiv City Marathon – новий маршрут марафону в 42 км (КАРТА)

10th Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом у 42 км.

Wizz Air Kyiv City Marathon

Компанія Run Ukraine показала маршрут 10th Wizz Air Kyiv City Marathon, який буде проходити в один круг через головні визначні пам’ятки Києва і три мости. Стартує марафон із Софійській площі.

Читайте: У Києві через спеку обмежили рух фур

Крім того, організатори розробили маршрут так, аби набір висоти не перевищував 199 метрів, що полегшить проходження дистанції.

Раніше Факти ICTV публікували п’ять правил, як правильно бігати.

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