10th Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом у 42 км.
Компанія Run Ukraine показала маршрут 10th Wizz Air Kyiv City Marathon, який буде проходити в один круг через головні визначні пам’ятки Києва і три мости. Стартує марафон із Софійській площі.
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Крім того, організатори розробили маршрут так, аби набір висоти не перевищував 199 метрів, що полегшить проходження дистанції.
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