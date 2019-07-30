В Украине новая таможня заработает до конца сентября, заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов планирует создать новую таможню в Украине до конца сентября.

По его словам, перед началом работы в новой таможни работники будут проходить определенный курс адаптации, своего рода “курс молодого бойца”.

– В новой таможни я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября, – сказал Нефьодов.

Свое участие в учебной программе, организованной Слугой народа совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефьодов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников.

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– Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче, – сказал глава Гостаможслужбы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил “письма счастья” на таможне.