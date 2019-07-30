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Факти / Україна

Нову митницю в Україні створять до кінця вересня – Нефьодов

В Україні нова митниця запрацює до кінця вересня, заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Нову митницю в Україні створять до кінця вересня – Нефьодов

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов планує створити нову митницю в Україні до кінця вересня.

За його словами, перед початком роботи у новій митниці працівники проходитимуть певний курс адаптації, свого роду “курс молодого бійця”.

– У новій митниці я поки що єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня, – сказав Нефьодов.

Свою участь у навчальній програмі, організованій Слугою народу спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що, це дуже важливо для народних обранців.

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– Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але й мені реформу митниці буде проводити значно легше, – сказав голова Держмитслужби.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував “листи щастя” на митниці.

Джерело: Укрінформ

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