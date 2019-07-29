Кресло спикера Верховной Рады IX созыва может получить лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Спикером Верховной Рады IX созыва может стать лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

На должность вице-спикера в политсиле рассматривают кандидатуру представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Об этом заявил будущий народный депутат от Слуги народа Давид Арахамия.

– Скорее всего, будет в должности вице-спикера (Стефанчук. – Ред.), он близок к законодательной работе, а здесь нужна координационная работа, – уверен Арахамия.

Читайте: Школа для партии Слуга народа: как проходит обучение нардепов

Представитель политсилы также сообщил, что должность главы фракции Слуга народа могут получить две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Напомним, Факты ICTV публиковали список членов партии Слуги народа, которые станут нардепами в Верховной Раде IX созыва.

Источник: Оbozrevatel